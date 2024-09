Profil Ronal Surapradja Cawagub di Pilgub Jawa Barat Jagoan PDIP

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan membuat kejutan dengan mengusung pasangan Jeje Wiradinata dan Ronal Surapradja menjadi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur pada Pilgub Jawa Barat 2024.

Namun, keduanya hanya hadir secara daring di Kantor KPU Jabar pada Kamis, 29 Agustus 2024. Dalam jaringan videonya, Jeje terlihat di sebuah bangunan seperti rumah, sementara Ronal terlihat seperti tengah di mobil dalam suatu perjalanan.

Profil Ronal Surapradja

Ronal Sunandar Surapradja atau Ronal Surapradja presenter TV yang berasal dari Bandung, Jawa Barat. Dia lahir pada 26 Mei 1977 dan memiliki nama panggilan Ronaldisko di dunia hiburan Tanah Air.

Pada Pemilu 2024, Ronal memutuskan untuk terjun ke dunia politik. Dia maju dalam pemilihan calon anggota legislatif (caleg) Kabupaten Garut, Tasikmalaya melalui PDIP. Dia mengaku ingin mengabdi dan memajukan tanah kelahirannya, yaitu Kabupaten Garut, karena memiliki potensi untuk menjadi lebih makmur dan sejahtera.

Nama Ronal di industri hiburan Indonesia mulai naik ketika menjadi penyiar radio Jak FM dan berada dalam acara komedi Extravaganza di TransTV. Saat ini, Ronal merupakan anggota dari The Prediksi, klub motor yang didirikan oleh Andre Taulany, komedian dan mantan vokalis band musik Stinky.

Sepanjang kariernya menjadi selebritas, Ronal telah membintangi berbagai judul film dan acara televisi populer. Film antara lain Janji Joni (2005), Dunia Lain: The Movie (2006), The Wedding and Bebek Betutu (2015), dan Mau Jadi Apa? (2017).

Acara televisi antara lain Extravaganza, Indonesia Lawak Klub, Waktu Indonesia Bercanda, dan Bincang Bintang. Dia juga pernah memandu acara sebagai presenter di Klab Dangdut, Liga Spanyol, Cuap Cuap Seru, 1000 Tanya, Go Healthy, dan lain sebagainya.

Sebagai seorang penyiar, Ronal tercatat pernah memimpin beberapa siaran Radio. Mulai dari Rese FM Bandung, Oz Radio Bandung, dan 101.0 Jak FM bersama Tike Priatnakusumah. Beberapa tahun terakhir, Ronal mencoba menggeluti dunia fashion. Ia kemudian mulai serius dalam merancang busana sambil mengeksplorasi berbagai motif dan kain Indonesia.

Diusung PDI Perjuangan mendampingi Jeje Wiradinata di Pilkada Jabar

Kejutan hadir ketika bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dari PDI Perjuangan dipersilakan untuk memberikan keterangannya pada Kamis, 29 Agustus 2024. Ketika itu muncul Jeje Wiradinata (Bupati Pangandaran) dan Ronal Surapradja (aktor) dalam video call. Namun, pada kesempatan itu Ono sendiri tidak berbicara dalam sesi tersebut.

Jeje dalam sambutannya secara virtual mengaku kaget atas pendaftaran sebagai kontestan dalam Pilkada Jawa Barat 2024. "Saya dan Ronal akan maju di Pilgub Jabar. Kaget ketika mendengar hal ini dan saya memahami betul sebagai Bupati di kampung disurvei tidak ada, tapi hari ini bukan perihal itu. PDI Perjuangan adalah partai yang consent terhadap demokrasi, tentu ini jadi yang paling pokok," ujarnya secara virtual, dikutip dari Antara.

Ronal mengaku terkejut dengan penunjukan dirinya mendampingi Jeje Wiradinata pada Pilgub Jawa Barat 2024. "Seperti Pak Jeje, saya juga kaget. Akan tetapi, sekali lagi kagetnya sebentar, ini sebuah tugas diberikan partai kepada saya. Insya Allah saya siap maju sebagai wakil PDI Perjuangan," katanya.

