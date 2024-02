5 Serba-serbi Survei Capres Cawapres Selama Masa Kampanye

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menjelang pemungutan suara, berbagai lembaga survei telah merilis hasil survei mengenai masing-masing calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Deretan hasil survei itu sudah bermunculan semasa kampanye ini. Simak, serba-serbi survei capres dan cawapres ini.

1. Harapan Pilpres Satu Putaran

Lembaga survei Populi Center merilis hasil terbaru berkaitan dengan Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024. Survei ini dilakukan pada 27 Januari hingga 3 Februari 2024. Hasilnya, ada tren kenaikan jumlah masyarakat yang menginginkan pilpres satu putaran. Adapun masyarakat yang menginginkan pilpres berlangsung dua putaran sebanyak 16,6 dan sebanyak 2,3 persen tidak menjawab.

“Saat ditanya berapa putaran Pilpres yang disukai, sebesar 79,9 persen menjawab satu putaran,” kata Direktur Eksekutif Populi Center Afrimadona, pada Rabu, 7 Februari 2024.

Mengenai pilihannya para responden sebanyak 79,8 persen mengaku telah mantap dengan pilihannya. Adapun yang masih mungkin berubah sebesar 19,4 persen. Survei nasional ini mengambil sampel atau responden secara proporsional di 38 provinsi di Indonesia, termasuk di empat Daerah Otonomi Baru di wilayah Papua.

2. Naik Turun

Hasil Survei Jakarta Research Center (JRC) menunjukkan pasangan capres-cawapres nomor 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mencapai 52,4 persen menjelang pemungutan suara pada 14 Februari 2024.

Posisi kedua ditempati oleh pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) dengan elektabilitas 21,2 persen, terpaut tipis dari pasangan nomor 3 Ganjar Pranowo-Mahfud Md dengan 20,1 persen. Lembaga survei ARCHI juga menunjukkan Prabowo-Gibran masih memimpin hasil survei.

Namun, menurut ARCHI terdapat penurunan terhadap elektabilitas pasangan nomor 2 tersebut. Prabowo-Gibran sebelumnya mencapai 45,9 persen, tapi kini berada di angka 44,85 persen, Anies-Amin mengalami kenaikan dari survei sebelumnya sebesar 33,61 persen dan sekarang menjadi 37,63 persen, dan Ganjar-Mahfud sebesar 15,95 persen. Survei ini dilakukan periode 26 Januari – 1 Februari 2024

3. Hasil Survei Lembaga Luar Negeri

Lembaga survei Roy Morgan yang berbasis di Australia memperkirakan pemilihan presiden atau Pilpres 2024 di Indonesia akan berlangsung dua putaran. Dengan posisi Prabowo menempati urutan pertama di pemilihan presiden putaran pertama dengan 43 persen. Adapun Ganjar Pranowo sebesar 30 persen, turun 8 persen dari survei sebelumnya dan Anies Baswedan 24 persen, turun 1 persen.

Survei dilakukan pada Desember 2023 terhadap 1.255 pemilih Indonesia berusia 17 tahun ke atas. Menurut Roy Morgan, hanya 3 persen pemilih di Indonesia yang belum memutuskan pilihan.

Media Inggris, The Economist merilis survei terbaru. Dalam survei Who will be the next president of Indonesia? Menunjukkan calon presiden nomor 2 Prabowo Subianto menempati peringkat pertama.

Prabowo dalam rilis tersebut unggul 50 persen. Posisi kedua ada Ganjar Pranowo 23 persen, dan Anies Baswedan 21 persen. “Jika tidak ada yang menang lebih dari 50 persen dalam putaran pertama, kontestasi akan dilanjutkan pada Juni,” tulis dikutip pada Kamis, 25 Januari 2024.

4. Warga NU Jawa Timur

Hasil survei Indikator menunjukkan, Warga Nahdlatul Ulama (NU) di Jawa Timur cenderung mendukung calon presiden dan calon wakil presiden yang didukung Jokowi. "NU merupakan pendukung utama pasangan capres-cawapres yang dipersepsikan merupakan pasangan yang lebih didukung dan akan dipilih oleh Presiden Joko Widodo. Terutama dari kelompok yang aktif sebagai anggota organisasi NU," kata Pendiri dan Peneliti Utama Indikator Burhanuddin Muhtadi, dikutip dari Antara.

5. Tanggapan Para Capres dan Cawapres

Cawapres nomor 2 Gibran Rakabuming Raka meminta para pendukungnya untuk tak terlena dengan hasil survei yang menempatkan dia dan Prabowo Subianto di urutan pertama. "Pokoknya kita terus kerja keras, jangan terlena dengan survei-survei yang bagus," kata putra sulung Presiden Jokowi ini.

Adapun capres nomor 1 Anies Baswedan menyebut beberapa survei yang menunjukkan elektabilitasnya naik, karena banyak masyarakat yang membutuhkan perubahan. "Bila membutuhkan perubahan, satu-satunya ya nomor 1, menawarkan perubahan, jadi inilah yang kami bawa," kata Anies usai menghadiri dialog yang digelar oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Jakarta, Senin 11 Desember 2023.

Capres nomor 3 Ganjar Pranowo mengatakan, hasil survei politik menjadi pemicu bagi tim pemenangan agar meningkatkan kinerja. "Oh, tidak apa-apa. Jadi, sebenarnya ada survei-survei yang lain. Buat kami itu menjadi pemicu saja agar kami bisa berpacu lebih bagus lagi," kata Ganjar di F.X. Sudirman, Jakarta, Senin 11 Desember 2023.

YOLANDA AGNE | DEWI RINA CAHYANI | ANDRY TRIYANTO TJITRA | JULI HANTORO

