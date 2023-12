5 Hal Tentang Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran yang Bakal Telan Anggaran Rp 400 Triliun

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pada 28 November 2023 lalu, TKN Prabowo-Gibran secara resmi meluncurkan program makan siang gratis untuk anak sekolah dalam kampanye Pilpres 2024.

Program ini menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat karena menelan anggaran fantastis sekitar Rp 400 triliun. Berikut 5 hal menarik seputar program makan siang dan susu gratis dari pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut dua tersebut:

-Dinilai memberatkan APBN

Berbagai kritikan dilontarkan pasca TKN Prabowo-Gibran meluncurkan program makan siang gratis. Program ini dinilai akan memberatkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Menyikapi hal tersebut, Ketua TKN Prabowo-Gibran, Rosan Roeslani menyatakan bahwa program makan siang gratis yang diusung oleh Prabowo-Gibran telah diperhitungkan dengan matang. Ia mengatakan bahwa biaya negara akan lebih efisien ketika masyarakat sehat daripada sakit dan perlu pengobatan.

-Anggaran bersumber dari penerimaan negara

Prabowo-Gibran telah menyiapkan sejumlah strategi untuk membiayai program makan siang gratis, salah satunya dengan membentuk Badan Penerimaan Negara. Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Mulya Amri, menyebutkan penerimaan negara harus ditangani dengan serius dengan menggali sumber-sumber yang belum optimal.

Selain itu, Mulya juga menyoroti soal penerimaan negara bukan pajak (PNBP), seperti sektor perikanan. Menurutnya, Prabowo-Gibran akan mengembangkan ekonomi biru berbasis maritim. “Ini semua sumber-sumber ekonomi baru yang bukan business as usual. Dengan berpikir out of the box, penerimaan negara bisa ditingkatkan secara signifikan," ucapnya kepada Tempo, pada 22 Desember 2023.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

-Program makan siang gratis melibatkan Warteg

Dalam menjalankan program makan siang gratis, Prabowo-Gibran berencana melibatkan pengusaha Warung Tegal (Warteg). Rencana tersebut bertujuan untuk meningkatkan perekonomian lokal. Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Ahmad Muzani, menyatakan Warteg menjadi salah satu pengiat dalam perekonomian lokal. “Program makan siang gratis akan meningkatkan perekonomian lokal,” ucapnya kepada Tempo, pada 10 Desember 2023.

-Diklaim telah diterapkan di 76 negara, termasuk Amerika Serikat

Prabowo mengklaim bahwa program unggulannya, yakni makan siang gratis telah diterapkan di 76 negara. Selain itu, ia juga menyebutkan bahwa PBB telah menetapkan bahwa program tersebut menjadi salah satu cara menghilangkan stunting dan menurunkan kemiskinan.

Juru Bicara TKN Prabowo-Gibran, Hamdan Hamedan, juga mengklaim program makan siang gratis yang diusung calon presiden nomor urut 2 tersebut sama dengan program siang gratis untuk siswa di Amerika Serikat. Ia juga menambahkan bahwa program ini telah diterapkan juga di Finlandia dan Ruwanda.

-Diklaim akan membuat harga kebutuhan pokok stabil

Program makan siang gratis ala Prabowo-Gibran, menurut Rosan, akan membuat stabil harga kebutuhan bahan pokok. Sebab, menurutnya, ada kepastian pembeli kebutuhan pokok, yakni pemerintah. Selain itu, Rosan menyebutkan bahwa program ini tidak hanya berdampak bagi kesehatan, tetapi juga penambahan sumber daya manusia dan lapangan kerja.

MICHELLE GABRIELA | YOHANES MAHARSO | HAN REVANDA PUTRA | ADIL AL HASAN | TIKA AYU

Pilihan editor: Sarapan vs Makan Siang, Mana yang Lebih Penting?