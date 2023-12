Dengung Debat Cawapres: Muhaimin Dinilai Blunder, Gibran Menguasai, Mahfud Cakap

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mengeluarkan hasil analisa soal debat cawapres yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta Convention Centre pada Jumat malam, 22 Desember 2023. Mereka menganalisa pembicaraan di dunia maya terhadap performa ketiga calon wakil presiden.

Menurut analisa INDEF, warganet secara umum melihat Mahfud Md lebih cakap, sementara Gibran Rakabuming Raka lebih menguasai materi. Muhaimin Iskandar di sisi lain dinilai melakukan banyak kesalahan atau blunder.

"Jika penilaian netizen diringkas dengan satu kata maka, Mahfud Md Berpengalaman, Gibran Outstanding, Cak Imin Banyak Blunder," tulis Indef dalam pernyataan tertulis yang diterima Tempo, Sabtu, 23 Desember 2023.

Dalam keterangan tertulisnya, Indef menyatakan melakukan analisa Continum menggunakan pendekatan Big Data. Mereka mengambil data dari sosial media serta media massa. Indef juga mengklaim data yang mereka gunakan terbebas dari buzzer atau pendengung.

Analisa terhadap perbincangan warganet

Analisis pendapat masyarakat yang digunakan mencakup tiga aspek, eksposur perbincangan, sentimen, hingga topik perbincangan.

Dalam keterangannya, Indef menyatakan debat cawapres semalam menghasilkan 23.4 ribu perbincangan di media sosial X atau yang dulu dikenal sebagai Twitter oleh 17.1 ribu pengguna. Komentar di kanal KPU dan Kompas sebanyak 65.5 ribu dari 15.4 ribu pengguna.

Di media sosial X, Gibran Rakabuming Raka disebut menjjadi cawapres dengan sentimen positif tertinggi yakni 77 persen. Sedangkan Mahfud Md menjadi yang paling positif di media sosial YouTube dengan 71 persen.

Muhaimin Iskandar disebut mendapatkan sentimen positif paling rendah baik di X maupun YouTube dengan 4 persen dan 46 persen.

Perbincangan seputar Gibran didominasi oleh pujian warganet terhadap penampilannya yang dinilai sangat bagus dan menguasai materi debat. Percakapan seputar Mahfud MD didominasi oleh kapabilitas dan pengalamannya sebagai negarawan senior yang nampak selama debat berlangsung.

Diskusi mengenai Cak Imin didominasi oleh netizen yang menyayangkan performa debatnya yang kurang, sering blunder, dan dinilai bisa merugikan pencalonannya bersama Anies Baswedan.

Debat cawapres pada Jumat malam kemarin diikuti oleh Gibran Rakabuming Raka, Muhaimin Iskandar dan Mahfud Md. Mereka membahas soal ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, perdagangan, pengelolaan APBN-APBD, serta infrastruktur dan perkotaan. Dua moderator yang memandu debat semalam adalah Liviana Cherlisa dan Alfito Deannova.