Annisa Mahesa Jadi Anggota DPR RI Termuda, Apa Tantangannya?

TEMPO.CO, Jakarta - Annisa Maharani Alzahra Mahesa menjadi anggota DPR termuda saat ini dengan usia 23 tahun. Perempuan kelahiran tahun 2001 ini dilantik menjadi legislator periode 2024-2029 pada Selasa, 1 Oktober 2024.

Annisa diketahui diusung oleh Partai Gerindra dari Daerah Pemilihan (Dapil) Banten II. Ia berhasil meraih 122.470 suara dalam Pemilihan Legislatif atau Pileg 2024. Perolehan suara tersebut mengantarkannya menjadi anggota legislatif di senayan bersama 579 anggota DPR RI lainnya.

Profil Annisa Mahesa

Dikutip dari akun Instagramnya @annisa_mahesa, ia merupakan lulusan Universitas Indonesia Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) sekaligus lulusan Faculty of Business and Economics, University of Melbourne, Australia dengan gelar Bachelor of Commerce (B.Com). Dari akun pribadinya Annisa juga membagikan latar belakang keluarganya. Ia merupakan putri sulung dari Desmond Junaidi Mahesa, mantan aktivis yang juga pernah diculik oleh tim Mawar yang dipimpin oleh Prabowo Subianto tahun 1998.

Karier Annisa di dunia politik tak lepas dari peran almarhum ayahnya, Desmond Mahesa. Sang ayah sangat aktif dalam kegiatan aktivis dan merupakan Ketua Lembaga Bantuan Hukum Nusantara pada waktu itu. Hingga pada tahun 2009, Desmond bergabung dengan partai Gerindra. Desmond kemudian maju di Pemilihan Legislatif pada tahun yang sama dan terpilih hingga periode berikutnya. Desmond Mahesa kemudian diberitakan meninggal pada tahun 2023 lalu.

Setelah ayahnya meninggal, Annisa diketahui mulai aktif terlibat pada kegiatan politik. Mengikuti jejak sang ayah, Annisa bergabung di Partai Gerindra yang kemudian terlibat sebagai pengurus Dewan Pimpinan Daerah Gerindra sebagai sekretaris. Wanita kelahiran 17 Juli ini juga aktif sebagai kader Gerindra dalam menggalang dukungan untuk pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih saat ini, Prabowo-Gibran.

Dikutip dari video wawancaranya di laman Instagram DPR RI sebagai anggota DPR termuda Annisa mengungkapkan tantangan yang harus dihadapinya. Mulai dari dirinya yang baru terjun ke dunia politik hingga dirinya juga gugup.

“Karena kita baru pertama kali terjun ke dunia politik, kita dianggap masih hijau atau kita dianggap minim kredibilitas untuk bisa mewakili aspirasi rakyat. Tantangan lain yang aku bisa pikirkan sekarang adalah kita ini mungkin tidak terlalu punya jejaring politik seperti senior. Of course karena kita baru masuk ke dunia politik. Apalagi ya, mungkin nervous (gugup).” kata Annisa ditemui setelah pelantikan di Senayan, Jakarta pada Selasa, 1 Oktober 2024.

Kekhawatirannya sebagai anggota DPR termuda juga menyoal apakah dirinya bisa mewakili suara konstituen. Annisa mengatakan bahwa selama menjadi DPR nanti ia akan membawa aspirasi anak muda untuk disuarakan.

“Aku akan concern untuk mewakili generasi aku, karena kita (sebagai anak muda) merupakan agent of change atau agen perubahan masa depan. Salah satu produk unggulan yang sudah aku rencanakan yang pertama ada akses pendidikan yang lebih inklusif. Lapangan pekerjaan juga yang lebih inklusif.” ungkap Annisa.

Kader partai Gerindra ini juga sempat menyebut soal perlindungan hak-hak digital. Hal yang juga penting di era perkembangan teknologi saat ini. “Itu termasuk hal yang paling krusial.” Jelas Annisa

Sebagai penutup, Annisa menghimbau anak muda untuk jangan ragu terjun ke dunia politik. Menurutnya masa depan bangsa ini adalah milik anak muda sebagai agen perubahan. “Karena kalau bukan kita siapa lagi” Tutupnya.

Annisa Mahesa diketahui telah melaporkan harta kekayaannya di e-LHKPN. Annisa terpantau menyampaikan total hartanya kepada KPU ketika mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029. Jumlah kekayaannya mencapai Rp5.870.445.000 per 15 Agustus 2024. Dalam LHKPN-nya, Annisa menulis sumber hartanya seperti, 12 bidang tanah tanpa akta dari hasil hibah yang tersebar di Serang dan Pandeglang, Banten.

SAVINA RIZKY HAMIDA | MELYNDA DWI PUSPITA | NANDITO PUTRA

